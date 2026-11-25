Для оформления салата пригодился всего один дополнительный ингредиент – пищевой краситель

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Обычный праздничный салат можно подать так, что он станет настоящей отсылкой к культовому фильму. Именно так необычную идею воплотила украинка, превратив селёдку под шубой в розовый "торт" из "Гарри Поттера", который Хагрид подарил юному волшебнику на день рождения.

Свою версию блюда показала в Threads пользовательница meowlyunok. Она придала салату круглую форму и украсила его зелёной надписью, повторив даже ошибки из оригинального торта. Для сравнения рядом с тарелкой девушка поставила планшет с кадром из фильма "Гарри Поттер и философский камень".

Девушка поставила рядом с салатом планшет с кадром из фильма

На салате в три строки написано "HAPPEE BIRTHDAE HARRY". Девушка повторила и другую деталь торта Хагрида: неровные бороздки на розовой поверхности. В закреплённом комментарии она рассказала, что до этого видела другой вариант необычной подачи того же салата.

"Я увидела в ролике, что девушка каждый год готовит для подруги шубу в разном виде. Только у неё салат был в большой квадратной ёмкости, а я додумалась сделать его в виде торта", – написала автор поста.

В закреплённом комментарии девушка рассказала, откуда взялась идея

Когда у девушки спросили, чем она вывела буквы, та объяснила, что использовала майонез с зелёным красителем. Надпись она посоветовала оставить на последний момент:

"Надпись лучше делать перед подачей, потому что со временем зелёный смешается с розовым и побледнеет", – ответила meowlyunok.

Автор объяснила, почему украшать салат лучше перед подачей

Интересный факт:

Интересная деталь: знаменитая надпись на торте Хагрида — "Happee Birthdae Harry" — намеренно написана с ошибками. Это подчёркивает, что Хагрид не очень силён в грамотности, зато искренне хотел порадовать Гарри. Именно эта неидеальная надпись и стала одной из самых узнаваемых деталей сцены.

Ошибки в поздравлении стали одной из самых узнаваемых деталей сцены

Но есть ещё более интересный факт для новости: в книге Джоан Роулинг торт выглядит иначе. Он описан как большой липкий шоколадный торт с обычной надписью "Happy Birthday Harry" зелёной глазурью. Розовая глазурь и забавные ошибки в словах появились именно в экранизации.

В книге торт Хагрида был шоколадным и с правильно написанным поздравлением Источник: tvdinnerblog

Как сделать селёдку под шубой в виде торта Хагрида

Повторить такую подачу можно дома. Особый рецепт не нужен: приготовьте привычную селёдку под шубой, а затем измените способ сборки и украшения.

Подготовьте ингредиенты. Приготовьте селёдку под шубой по своему обычному рецепту – с картофелем, морковью, свёклой, яйцами, луком, селёдкой и майонезом. Придайте салату форму торта. Возьмите круглую разъёмную форму или кулинарное кольцо. Выкладывайте ингредиенты привычными слоями и аккуратно уплотняйте каждый. Сделайте розовое покрытие. Смешайте свекольную массу с майонезом, чтобы получить однородный розовый оттенок, и покройте смесью верх и бока салата. Добавьте знаменитую надпись. Смешайте майонез с зелёным пищевым красителем и переложите в кондитерский мешок или небольшой пакет с тонким отверстием. Повторите оформление Хагрида. Выведите зелёными буквами "HAPPEE BIRTHDAE HARRY" и добавьте на поверхность характерные неровные бороздки.

Как сделать селёдку под шубой в виде торта Хагрида. Инфографика: "Телеграф" / ИИ

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что украинцев удивил новый торт с "АТБ". Пользователи в социальных сетях поделились впечатлениями от новинки.