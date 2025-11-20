Чернышов строит собственный элитный "город" под Киевом? Как выглядят "игрушки" экс-министра (фото и цены)

Участок, на котором построен городок, оформлен на компанию "Блум Девелопмент"

Бывший вице-премьер Алексей Чернышов, который фигурирует в "Пленках Миндича", вероятно, строит собственный "город" в Козине. Земля под ним стоит около 100 миллионов долларов.

Что нужно знать:

Чернышова подозревают в грандиозной стройке в Конча-Заспе.

Имения в Козине выглядят внушительно, а их ценник поражает.

НАБУ уже вышло на след.

Об этом говорится в нашем материале под названием "Телеграф" нашел, в чьем имении жил Чернышов: бывший заместитель Азарова владеет в Конча-Заспе огромными резиденциями".

В статье отмечается, что детективы НАБУ уже объявили подозрение Чернышову по делу о завладении землей площадью более 11 га, принадлежавшей государственной агрофирме "Квіти України" в Киеве. И это далеко не единственное дело Чернышева – он тоже фигурирует в "пленках НАБУ" по делу Тимура Миндича и уже находится под стражей.

Царство Чернышова — все о его домах, элитном районе и ценниках

В настоящий момент силовики изучают причастность бывшего члена правительства Алексея Чернышова к строительству нового коттеджного городка.

Где находятся поместья

Городок, который предположительно может относится к Чернышову, находится в поселке Козин, что под Киевом.

Однако неприметное название населенного пункта является неприметным лишь для "непосвященных". На самом деле — это часть Конча-Заспы. Вероятно, самого элитного места для строительства жилья в стране.

Конча-Заспа.

Не пытайтесь найти её на карте. Конча-Заспа — не административная единица, а понятие. Она давно стала символом роскоши, богатства и высокого положения в обществе. Это исторический район на юге Киева, территория которого включает в себя посёлки городского типа: Чапаевка, Плюты и Козин, леса и парки вдоль правого берега Днепра.

Конча-Заспа считается элитной из-за престижного местоположения, высокого уровня инфраструктуры и проживания в ней представителей политической и бизнес-элиты. Превращение местности в закрытый заповедник и правительственные дачи в советское время также способствовало ее репутации.

На участке, который оформили на компанию "Блум Девелопмент" (среди владельцев раньше были Чернышов с женой Светланой), строят ряд домов. Компания оформлена на юристов, которые, по версии следствия, связаны с Чернышовыми.

Что по ценам

Городок расположен на земле стоимостью около 100 млн грн. И это только земля. О стоимости самих домов можно только догадываться, однако приблизительный ценник можно прикинуть, промониторив цены на поместья соседей бывшего вице-премьера.

На сайте по продаже жилья можно увидеть, что засматриваться на поместья в Козине стоит начинать только, имея в среднем несколько миллионов долларов.

А вот так выглядят сами имения, которые связывают с Чернышовым:

Где находятся дома. Фото: GoogleEarth

Фото: УП

Пока, как удалось выяснить расследователям, связанная с Чернышовым компания возводила новый коттеджный городок, бывший член правительства с семьей заселился в недвижимость экс-заместителя Николая Азарова Анатолия Шаповалова.

Важно отметить, что Чернышов взял в аренду усадьбу Шаповалова фактически в тот же день, когда в реестре прав на недвижимое имущество появилась запись о регистрации.

Бывший зам Азарова отказался отвечать на вопрос, зачем ему сразу два имения рядом и действительно ли он сдал резиденцию в аренду в день оформления. Однако очевидно, что такая связь между двумя бывшими чиновниками должна заинтересовать детективов НАБУ.

Детальнее о том, как Чернышову удалось получить эту землю и кто имеет отношение к указанным компаниям, читайте в следующих публикациях.

Напомним, ранее мы писали о том, что Зеленский анонсировал новые важные решения после "Миндичгейта".