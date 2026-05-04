Есть ли украинцы среди больных новым вирусом: в МИД рассказали о ситуации на лайнере, все подробности

На борту принимаются строгие меры предосторожности и проводится медицинский мониторинг

На нидерландском круизном лайнере MV Hondius, где во время путешествия между Аргентиной и Кабо-Верде была зафиксирована вспышка хантавируса, есть пять граждан Украины среди членов экипажа. Пока свидетельств о неудовлетворительном состоянии их здоровья нет.

От тяжелого респираторного заболевания на судне уже умерли три пассажира, еще один человек находится в критическом состоянии. Как сообщили "Телеграфу" в МИД Украины, ситуация находится на особом контроле Дипломатической-консульской службы и посольства Украины в Нидерландах.

По информации украинских дипломатов, компания Oceanwide Expeditions, являющаяся оператором судна MV Hondius, подтвердила наличие 5 граждан Украины среди членов экипажа лайнера, на котором зафиксированы случаи заболевания хантавирусом. По имеющейся по состоянию на данный момент информации, свидетельств о неудовлетворительном состоянии их здоровья нет.

Согласно официальной информации от Oceanwide Expeditions находится у побережья Кабо-Верде. Принимаются строгие меры предосторожности, включая изоляцию, гигиенические протоколы и медицинский мониторинг. На борту находятся 149 человек, принадлежащих к гражданству 23 стран.

Круизный лайнер MV Hondius. Фото иллюстративное

"Oceanwide Expeditions тесно сотрудничает с местными и международными властями, включая ВОЗ, Министерство иностранных дел Нидерландов. В то же время проводится подготовка к следующим шагам. Все пассажиры были проинформированы и им оказывается поддержка. Посольство поддерживает контакты с представителем компании-оператора. Ситуация находится на особом контроле ДКС МИДа и посольства Украины в Нидерландах", — отметили в МИД.

Что известно о вспышке хантавируса на лайнере?

Как сообщает Sky News, судно отправилось в путешествие из аргентинского порта в Ушуай примерно три недели назад. На борту находились около 150 пассажиров. Маршрут охватывал Антарктику, острова Южной Атлантики (в том числе остров Святой Елены) и завершался в Кабо-Верде. 70-летний мужчина скончался по прибытии судна на остров Святой Елены. Его 69-летняя женщина умерла позже – в медучреждении в ЮАР (Кэмптон-Парк). Детали о третьей жертве неизвестны. Еще трое пассажиров заболели. Двое остаются на борту, а один британский турист – находится в отделении интенсивной терапии в городе Йоханнесбург (ЮАР).

В настоящее время судно MV Hondius под флагом Нидерландов остается стоять на якоре возле столицы Кабо-Верде – Праи. Местные власти сообщили, что медики осмотрели людей на борту. Президент института общественного здоровья заявила, что никто из пассажиров не сходил на берег.

"Судно продолжит маршрут, и пассажиры не сойдут на берег, чтобы не подвергать опасности местное население", — добавила она.

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что паниковать не стоит. Поскольку этот вирус почти не передается между людьми.

"Риск для широкой общественности остается низким. Нет необходимости в панике или ограничении путешествий. Хантавирусные инфекции случаются редко и обычно связаны с грызунами. Хотя в отдельных случаях они тяжелые, передача от человека к человеку происходит редко", — рассказал региональный директор ВОЗ в Европе Ганс Клюге.

Много неопределенности

Американский тревел-блогер Джейк Розмарин опубликовал сообщение в социальных сетях с борта судна MV Hondius. Он говорит, что "существует много неопределенности, и это самое сложное". Турист отмечает, что все, что сейчас хотят пассажиры, это "чувствовать себя в безопасности" и вернуться домой.

@jakerosmarin I also want to acknowledge that Oceanwide Expeditions and the entire crew onboard have been handling this situation to the best of their ability, and I'm very grateful for their efforts throughout. It's not easy for me to talk about this, but I am doing well. ❤️

Что такое хантавирус?

Хантавирус – это группа вирусов, преимущественно поражающих легкие или почки, которые переносятся грызунами и передаются людям преимущественно из-за вдыхания воздушных частиц из высохших выделений грызунов. По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), заражение обычно происходит, когда вирус попадает в воздух с мочой, фекалиями или слюной грызунов. Хотя это случается редко, вирус также может передаваться через укусы или царапины от грызунов.

Вирус может вызывать два тяжелых заболевания:

хантавирусный легочный синдром (HPS). HPS – это тяжелое и потенциально смертельное заболевание, поражающее легкие. Симптомы обычно появляются через 1–8 нед после контакта с инфицированным грызуном. Среди них: усталость, повышенная температура, боли в мышцах.

геморрагическую лихорадку с почечным синдромом (HFRS). HFRS – это серьезное, иногда смертельное заболевание, поражающее почки. Симптомы обычно развиваются через 1-2 недели после заражения, но в редких случаях могут появиться через 8 недель. Начальные симптомы возникают внезапно. Это сильная головная боль, боль в спине и животе, лихорадка и озноб, тошнота, затуманивание зрения.

Грызун в клетке. Фото иллюстративное

