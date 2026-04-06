У Трампа может быть серьезная старческая болезнь: что с ним не так

Американский президент снова удивил своим поведением и высказываниями

Дональд Трамп — президент США, который в январе 2025 года второй раз официально занял этот пост. Состояние здоровья политика из-за возраста и других признаков часто становится темой обсуждения в СМИ и соцсетях.

Как пишет издание Irish Star, после недавнего выпада Трампа в сторону Ирана его заподозрили в старческой деменции. В частности, такое мнение высказал старший медицинский аналитик MS NOW доктор Вин Гупта. По его словам, у президента США есть пять тревожных признаков, которые могут указывать на это заболевание.

Непоследовательность. Не может закончить предложения. Часто путается. Нелогичный ход мыслей. Трудности с подбором слов написал доктор Гупта в соцсети X

Пост доктора Гупты в Х

К таким выводам доктор пришел после сумбурного поста Трампа в Truth Social.

Вторник станет Днем электростанций и Днем мостов — все в одном, в Иране. Ничего подобного не будет. Откройте, бл*дь, пролив, или будете жить в аду — просто смотрите! Слава Аллаху написал Трамп на своей странице

По словам Вина Гупты, судя по всему, умственные способности президента США продолжают ухудшаться.

Развивается и ухудшается постепенно с течением времени. Президент демонстрирует все признаки деменции заключил врач

