Не лише Франція: стало відомо, кого Макрон агітує перекинути війська в Україну

Політик налаштований дуже рішуче

Президент Франції Емануель Макрон дійсно розглядає введення французьких військ в Україну. Щобільше, Париж створює коаліцію союзників, й до французького контингенту можуть приєднатися й військові інших країн Європи.

"Зараз я знаходжусь у Франції, на засіданні свого комітету в ПАРЄ. Паралельно спілкуюсь з французькими колегами. І вже зараз можу сказати, що все серйозно. Мова про військовий контингент", — написав нардеп Олексій Гончаренко у Facebook.

Він наголосив, що обговорення про введення французьких військ в Україну дійсно йде. Кількість солдат в контингенті поки ще остаточно не визначена. Але Макрон налаштований дуже рішуче.

Крім того, Франція створює коаліцію союзників, туди, ймовірно, увійде Польща та Балтійські країни. Ще йде пошук по іншим європейським країнам.

"Німеччина проти, бо вважає, що це непотрібна ескалація, яка може призвести до глобальних ризиків. Прямого зіткнення з Росією там бояться", — додав Гончаренко.

Нагадаємо, наприкінці лютого Макрон на пресконференції за підсумками Конференції на підтримку України заявив, що не можна виключати, що НАТО може ввести свої війська для допомоги Україні. У березні Макрон неодноразово наголошував, що французькі війська можуть опинитися в Україні у разі ескалації з боку РФ. Він також попереджав, що Франція не має червоних ліній у ракурсі підтримки України. Також Макрон назвав умову, за якої західні війська можуть зайти в Україну.

Що стоїть за змінами в публічних заявах Макрона, як його стратегію щодо України сприймають усередині Франції і чому не найкращим чином складаються відносини Парижа та Берліна читайте в інтерв'ю "Телеграфу" французького політолога, керівника паризького Центру досліджень та розробок політичних рішень (CERAP) та старшого наукового співробітника Центру аналізу європейської політики (СЄРА) Ніколя Тензера: Чому Макрон змінив свою позицію щодо України? Інтерв'ю з французьким політологом про нову стратегію Парижа

Як повідомляв "Телеграф", міністр закордонних справ Дмитро Кулеба пояснив, що говорячи про відправлення західних військ на територію України президент Франції не мав на увазі їхньої участі у бойових діях. Війська займатимуться навчанням українських захисників.