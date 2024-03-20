Кулеба объяснил, что значат "войска НАТО в Украине", а Макрон сделал новое заявление

Украина никогда не обращалась к Франции с просьбой отправить войска

В разговоре об отправке западных войск на территорию Украины президент Франции Эмманюэль Макрон не имел в виду их участие в боевых действиях. Войска будут заниматься обучением украинских защитников.

Такое заявление сделал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью итальянской газете La Stampa. Он заверил, что Украина никогда не обращалась к Франции с просьбами отправить войска для борьбы.

"Когда Макрон говорил об отправке войск в Украину, европейских лидеров охватила паника. Макрон всего-навсего имел в виду возможность подготовки украинских солдат непосредственно в Украине, а не за границей, как это происходит сейчас, и все", – объяснил Кулеба.

В то же время Макрон говорит, что опасения общества из-за возможной отправки войск в Украину, это нужный сигнал для пробуждения общества. Об этом пишет TF1 Info.

Французский лидер считает, что демократия находится под угрозой, поэтому "все должны быть готовы защищать Францию". Также, по его мнению, молодежь во Франции "должна понимать, что такое война в Украине".

"Если Украина падет, если мы решим отказаться от нее, последствия будут прямыми для нас, потому что где остановится империалистическая сила, если она сможет продвинуться так близко к нам? "Наши демократии все еще надо защищать. Угроза существует, поэтому мы должны быть готовы защищать Республику, — подытожил Макрон.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Макрон назвал условие, при котором западные войска могут зайти в Украину. По его словам, это может произойти, если оккупантам удастся прорвать два важных направления.