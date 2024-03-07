Такого мало кто ожидал: Макрон сделал резонансное заявление по Украине
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В последнее время политик показывает свою решительность, хотя ранее его упрекали в медлительности
Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг, 7 марта, неожиданно заявил, что никаких красных линий для поддержки Украины нет. Он сказал об этом во время встречи с партийными лидерами.
Французский лидер подчеркнул, что будет поддерживать Украину в войне с Россией, и здесь не может быть "никаких ограничений", а также "нет красных линий". Об этом сообщает издание La Depeche.
Встреча с лидерами партий в Елисейском дворце прошла перед дебатами на Национальном собрании, которые будут проведены 12-13 марта. Президент лично с политиками обсудил ситуацию в Украине и дал понять, насколько важно оказывать помощь нашей стране, и что в этом не должно быть никаких ограничений, пишет Le Monde.
Это подтвердил журналистам и национальный секретарь Коммунистической партии Франции Фабьен Руссель. Он подчеркнул, что теперь политика страны изменена.
"Позиция Франции изменилась: красных линий больше нет, ограничений больше нет", — сказал Руссель.
Отметим, что недавно Эммануэль Макрон, которого ранее обвиняли в медлительности и нерешительности, сделал громкое заявление по поводу ввода войск НАТО в Украину. Однако лидеры других стран поспешили ответить отказом. Большинство из них заявили, что не станут направлять своих военных в Украину.
Во Франции могут отправить солдат в обход альянса. Именно этот вопрос обсуждался в Елисеевском дворце 7 марта. Премьер-министр страны Габриэль Атталь тоже поддерживает идею президента.
Ранее Макрон сделал еще ряд громких заявлений. Он призвал партнеров активизироваться в предоставлении помощи Украине и заявил, что в Европе скоро "будет уместно не быть трусом". Он также поддержал идею ввести налог на доходы от российских замороженных активов.
"Телеграф" ранее сообщал, что Франция заказала для Украины 100 беспилотников. В нашей стране они должны быть уже летом.