Макрон настроен решительно: озвучены два сценария появления французских военных в Украине

Похоже, что Франция устала от России

Французские войска в Украине можно разместить по двум сценариям, которые рассматривает президент Эммануэль Макрон. В первом варианте речь идет о тренировочной базе и производстве оружия на нашей территории.

А во втором – размещение групп военных в определенных точках Украины. Об этом написал нардеп Алексей Гончаренко в Facebook. Он отметил, что сейчас находится во Франции на заседании своего комитета в ПАСЕ.

"Макрон рассматривает несколько вариантов. Один — объединенная база для тренировки и производства боеприпасов на территории Украины. Выбирают где именно. Сейчас есть основные 2 точки на Западе Украины, которые рассматриваются. Второй — не создавать отдельное место для размещения контингента, а иметь группы французских военных там, где они нужны", — говорится в сообщении.

В то же время Гончаренко отмечает, что не имеется в виду прямое участие иностранных военных в боевых действиях. По его словам, также обсуждается миссия европейских солдат на границе с Беларусью, которая высвободит по этому направлению украинских военных. Это должно позволить укрепить Восточное и Южное направления.

"Новости реально сенсационные. Похоже, что Франция устала от России. Европа готовится показывать силу", — резюмирует нардеп.

Ранее "Телеграф" писал, что Франция готова к возможной эскалации войны в Украине и в целях безопасности всей Европы будет реагировать, если Россия пойдет на это. При этом у Парижа нет никаких лимитов на оказание помощи Киеву, но он не пойдет на эскалацию первым.