"Нужно наконец-то расслабиться": военный рассказал, закончится ли война в следующем году

РФ понимает свои преимущества перед Украиной

Украинцам не стоит ждать окончания войны в стране ни в 2024, ни в 2025 году. Враг готов продолжать воевать.

Такое мнение в эфире День.LIVE высказал военный Николай Мельник. Он посоветовал украинцам "наконец-то расслабиться". По его словам, мысль о том, что скоро будет мир, нас преследует нас с 2014 года и ничего кроме эмоционального истощения не дала.

"Если обе страны не готовы к территориальным уступкам, соответственно все будет решаться на поле боя. Скажите, пожалуйста, готовы ли вы видеть сейчас политика, который скажет: "Да, все, мы соглашаемся на временную оккупацию, но у нас будет мир? Я помню, что это было в 2014 году, и плохо все закончилось", — подчеркнул Мельник.

Он отметил, что пока не видит в Украине политиков, готовых пойти на территориальные уступки ради мира. Кроме того, Мельник подчеркнул, что россияне готовы продолжать воевать, понимая свои преимущества. По его словам, в России понимают, что демократическое общество скорее устает.

Напомним, кандидат в вице-президенты США Джей Ди Вэнс, принадлежащий к лагерю республиканцев и соратник Дональда Трампа, заявил, что мир между Украиной и РФ, скорее всего, будет выглядеть, как нынешняя линия разграничения на фронте.