Запорожье не предел: каким городам угрожают российские КАБ (карта)

Российские бомбы могут полететь на 150 километров

Россияне за все время использования корректируемых авиабомб (КАБ) смогли существенно нарастить дальность их поражения. Впервые оккупанты использовали их в 2022 году для ударов по Бахмуту и тогда они сбрасывали их с расстояния в 30 километров. Теперь они способны бить по Запорожью с расстояния в 80 километров.

По словам, военного обозревателя Александра Коваленко, эта дальность не является предельной. Об этом он рассказал в эфире Киев 24.

"Я не исключаю, что до конца этого года может быть улучшены характеристики УМПК (универсальный модуль планирования и коррекции, — ред) до 100 километров", — сказал он.

При этом Коваленко отметил, что россияне могут пойти по пути западных аналогов, вроде французским AASM Hammer, американским JDAM или AGM-154 и придумать способ установить на свои ФАБ реактивные ускорители.

По его словам, в этом случае бомба сразу получит дальность удара в 150 километров и больше. То есть в радиусе их поражения сразу окажутся города вроде Полтавы, Днепра или даже Одессы.

Примерный радиус поражения при использовании КАБ с дальностью в 150 километров

Как сообщалось ранее, россияне впервые сбросили КАБ на Запорожье вечером воскресенья, 22 сентября. Тогда сообщалось, что пуски произошли из района Молочанска.

Эксперты Defense Express после этого сообщили, что для удара использовалась редкая авиабомба ФАБ-500Т. Их особенностью является то, что они могут выдерживать высокие температуры, которые возникают при разгоне самолета до больших скоростей.