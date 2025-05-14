Наглые утки наводят шорох в одном из украинских городов (курьезное видео)

Птицы искали, чтобы поесть

В Запорожье местные увидели пару диких уток прямо во дворе многоэтажек. У пользователей возникло немало вопросов, ведь недавно диких птиц видели и в Тернополе.

Соответствующие видео публикуют в сети местные каналы. Отметим, что когда именно произошло событие неизвестно, однако сообщение появилось 13 мая.

"Утки совсем страх потеряли в Запорожье. Если в прошлом году они уже осваивали фонтаном на Маяковского. То сейчас уже оккупируют обычные дворы", — говорится в сообщении.

На видео видно, что птицы гуляют в клумбах и ищут, что поесть. Заметим, что птица, которая имеет яркую окраску и зеленые полоски на голове, — это самец, а вот коричневая утка — самка. К тому же создается впечатление, будто самец немного хромает, возможно, где-то травмировался.

В сети пользователи уже отметили, что птиц следует накормить, ведь им вероятно трудно найти себе еду в городе. Кто-то подчеркивал, что такое поведение птиц нетипичное и они не "от хорошей жизни" гуляют клумбами жилых домов. Некоторые даже предположили, что весной начался сезон подпаливания сухостоя и камышей, поэтому животные потеряли свои дома, а их числе и утки.

Напомним, что в начале апреля в Кропивницком местности увидели плавающих в огромной луже птиц.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине осталось только 850 гнездовых особей этой удивительной птицы.