"Океан Эльзы" после длительной паузы впервые представил драматическую песню "Відповідь" (видео)

"Відповідь" – композиция о боли и памяти, о долгом пути к Победе

Музыканты известной украинской группы "Океан Эльзы", которые с 2022 года не выпускали новые композиции, презентовали песню под названием "Відповідь". Драматическая композиция затронула самую актуальную тему – войну.

Сегодня, 23 февраля, на канале группы в YouTube прошла презентация. Слова и музыку в песне написал фронтмен группы Святослав Вакарчук, а режиссурой видео занимался Макс Сметана.

"Відповідь" – она о боли и памяти, о пожизненной благодарности, о сложном и долгом пути к Победе. Она о вопросе: "Сколько еще?" и об ответе, который каждый точно может найти в своем сердце», – говорится в описании к чувственной композиции.

Песня "Відповідь" затрагивает тему войны

Украинцам невероятно понравилась композиция, которую уже назвали настоящим шедевром.

Поклонники "океанов" в восторге от новой песни

"Муравьи по коже. Одна из лучших песен. Спасибо вам ребята за ваше творчество"

"Мы не можем не выстоять! Живем, творим, боремся, побеждаем"

"Без слез слушать невозможно".

"Как всегда шедевр".

Клип к песне не имеет спецэффектов и ярких цветов, он прост и глубок, потому что касается каждого сердца.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что группа "Океан Эльзы" показала, как кипит работа на новом альбоме в студии. В честь 30-го Дня рождения, участники решили презентовать новый альбом впервые за семь лет.