"Океан Эльзы" после длительной паузы впервые представил драматическую песню "Відповідь" (видео)
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"Відповідь" – композиция о боли и памяти, о долгом пути к Победе
Музыканты известной украинской группы "Океан Эльзы", которые с 2022 года не выпускали новые композиции, презентовали песню под названием "Відповідь". Драматическая композиция затронула самую актуальную тему – войну.
Сегодня, 23 февраля, на канале группы в YouTube прошла презентация. Слова и музыку в песне написал фронтмен группы Святослав Вакарчук, а режиссурой видео занимался Макс Сметана.
"Відповідь" – она о боли и памяти, о пожизненной благодарности, о сложном и долгом пути к Победе. Она о вопросе: "Сколько еще?" и об ответе, который каждый точно может найти в своем сердце», – говорится в описании к чувственной композиции.
Украинцам невероятно понравилась композиция, которую уже назвали настоящим шедевром.
- "Муравьи по коже. Одна из лучших песен. Спасибо вам ребята за ваше творчество"
- "Мы не можем не выстоять! Живем, творим, боремся, побеждаем"
- "Без слез слушать невозможно".
- "Как всегда шедевр".
Клип к песне не имеет спецэффектов и ярких цветов, он прост и глубок, потому что касается каждого сердца.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что группа "Океан Эльзы" показала, как кипит работа на новом альбоме в студии. В честь 30-го Дня рождения, участники решили презентовать новый альбом впервые за семь лет.