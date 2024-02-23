Вышла замуж? Алина Гросу заинтриговала фото в свадебном платье и с женихом

28-летняя звезда надела свадебное платье во второй раз

Известная украинская исполнительница Алина Гросу, возможно, вышла замуж во второй раз. После расставания с российским актером Романом Полянским девушка не говорила о своем статусе, однако сейчас поделилась свадебным кадром.

На личной странице в Инстаграм 28-летняя певица выложила короткий анонс к новой композиции, которая должна выйти этой весной. В самом конце видеоролика появляется черно-белое фото, на котором изображена сама Алина Гросу в объятьях неизвестного мужчины.

На фотографии артистка позирует в свадебном платье, а жених — в костюме. На пальце его правой руки можно увидеть обручальное кольцо. "Покажи того, кто украл твое сердце", — обращается звезда к своим поклонникам в сети.

Кстати, в октябре прошлого года Алина Гросу дала своим подписчикам понять, что она не одна. Девушка поделилась видео, где "засветила" мужчину, который нежно гладит руку исполнительницы в американском кафе. На ее руке тоже присутствует обручальное кольцо.

Напомним, что летом 2019 года исполнительница вышла замуж за российского бизнесмена Александра Комкова. Но уже в декабре того же года супруги расстались из-за измены мужчины. В 2021 году Алина Гросу впервые появилась на публике с российским актером Романом Полянским, но во время полномасштабной войны отношения Полянский и Гросу разорвали.

Артистка уже долгое время находится в Америке. В Лос-Анджелесе звезда, которая на свой молодой возраст уже успела выпустить немало песен и музыкальных клипов, учится в актерской школе. В декабре 2023 года артистка ненадолго вернулась в Украину к семье.

В январе певица повредила палец. Неприятный момент произошел на съемках нового музыкального клипа певицы, где была задействована лошадь.