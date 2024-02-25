41-летняя Энн Хэтэуэй в ярко-синем платье очаровала элегантным образом на кинопремии (фото)

Красотка просто блистала в объективах фотокамер

Популярная голливудская актриса Энн Хэтэуэй, которая известна своей ролью в фильме "Дьявол носит Прада" и десятками других ролей, давно завоевала сердца поклонников по всему миру. Красотка имеет отличный вкус, а ее светские выходы становятся настоящей сенсацией.

Так, в этот раз Энн Хэтэуэй снова произвела фурор своим появлением на ежегодной кинопремии 30th Annual Screen Actors Guild Awards, которая проходила 24 февраля в Лос-Анджелесе. На красной дорожке светского мероприятия актриса появилась в роскошном образе. Она блистала перед камерами в необычном ярко-синем платье замысловатого фасона с открытыми плечами и большим поясом.

Фото: Getty Images

Дополняли образ роскошные драгоценности, особенно изящное ожерелье, которое подчеркнуло открытую зону декольте. Волосы Энн Хэтэуэй была распущены в элегантной укладке, а на ее лице был легкий аристократический макияж.

Фото: Getty Images

Судя по фотографиям с мероприятия, актриса здорово провела время, пообщалась со звездными коллегами, выступала с речью на сцене и мило позировала фоторепортерам.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Ранее "Телеграф" рассказывал, что 41-летняя Энн Хэтэуэй засветилась на Неделе моды в Милане. Она пришла на показ в красном кожаном платье, которое подчеркнуло идеальную фигуру.