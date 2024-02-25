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41-річна Енн Гетевей у яскраво-синій сукні зачарувала елегантним образом на кінопремії (фото)

Автор
Галина Струс Галина Струс
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Автор
Енн Гетевей прикувала до себе погляди на червоній доріжці Новина оновлена 25 лютого 2024, 12:58
Енн Гетевей прикувала до себе погляди на червоній доріжці. Фото Getty Images

Красуня просто сяяла в об’єктивах фотокамер

Популярна голлівудська акторка Енн Гетевей, яка відома своєю роллю у фільмі "Диявол носить Прада" та десятками інших ролей, давно завоювала серця шанувальників у всьому світі. Красуня має відмінний смак, а її світські виходи стають справжньою сенсацією.

Так, цього разу Енн Гетевей знову викликала фурор своєю появою на щорічній кінопремії 30th Annual Screen Actors Guild Awards, яка проходила 24 лютого в Лос-Анджелесі. На червоній доріжці світського заходу актриса з’явилася у розкішному образі. Вона сяяла перед камерами в незвичайній яскраво-синій сукні хитромудрого фасону з відкритими плечима і великим поясом.

Енн Хетеуей на кінопремії
Фото: Getty Images

Доповнювали образ розкішні коштовності, особливо витончене намисто, яке підкреслило відкриту зону декольте. Волосся Енн Гетевей було розпущене в елегантній укладці, а на її обличчі був легкий аристократичний макіяж.

Енн Хетеуей стиль
Фото: Getty Images

Судячи з фотографій із заходу, акторка чудово провела час, поспілкувалася із зірковими колегами, виступала з промовою на сцені та мило позувала фоторепортерам.

Енн Хетеуей, Меріл Стріп, Емілі Блант
Фото: Getty Images
Енн Хетеуей з колегами
Фото: Getty Images

Раніше "Телеграф" розповідав, що 41-річна Енн Гетевей засвітилася на Тижні моди в Мілані. Вона прийшла на показ у червоній шкіряній сукні, яка підкреслила ідеальну фігуру.

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#Кінопремія #Енн Гетевей