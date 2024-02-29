Андрей Бедняков резко обратился к блогерам, уставшим от войны

Бедняков активно распространяет военные новости и объявляет сборы на нужды защитников

Украинский шоумен Андрей Бедняков, который рассказывал, что Россия устраивает танцы на костях, остро обратился к известным людям, "уставшим от войны". Шоумен не может понять позицию, когда блогеры, пользующиеся большой популярностью и широкой аудиторией, молчат о войне.

Бедняков отдает себе отчет, что это все для того, чтобы не терять заработок. В проекте "Про війну" Андрей подчеркнул, что такими людьми руководит только меркантильный интерес.

"Меня триггерят люди, которые продолжают не публиковать о войне, но зарабатывают деньги на рекламе, потому что спонсоры почему-то у нас любят не лицо, а охват. Конечно, охват больше у тех, кто о войне не пишет", — подчеркнул он.

Сам Бедняков активно распространяет военные новости, объявляет сборы на нужды защитников. Ведущий сожалеет, что этого не делал с 2014 года, когда началась война на Донбассе.

"В 2014 году у меня не было того человека, на которого бы я посмотрел и сказал, что хочу делать, как он. У меня не было такого человека, который бы мне показал ошибки, которые я совершал. Сейчас такие как я, или вернее люди, которые не громко говорили о войне, а верили, что можно договориться… Не нужно повторять мои ошибки", — поделился шоумен.

Андрей Бедняков объяснил, почему нужно говорить о войне и помогать украинским военным. Он добавил, что если этого не делать, то будет очень досадно, когда Россия захватит Украину и устроит сплошной произвол.

"Если мы сейчас не будем напоминать о том, что идет война, а у вас миллионные охваты, когда вы только и делаете, что публикуете, как вы примеряете одежду, то очень скоро мы с вами будем мерить только кокошники", — резюмировал шоумен.

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