Найдите на рисунке отца ребенка: только умники справятся с задачей

Если 9 секунд не хватило для того, чтобы справиться с заданием, выделите себе еще немного времени

Недавно мы предлагали вам отыскать на картинке лицо человека. Если вы каждый день тренируете свой мозг, отгадывая головоломки, попробуйте увидеть настоящего отца малыша.

Головоломку предложил Bright Side. На картинке изображены трое мужчин и маленький мальчик, за 9 секунд нужно определить родного отца ребенка.

Кто является отцом ребенка?

Включайте таймер и беритесь за выполнение задания сами или с друзьями. Обращайте внимание на детали, но не ищите простых аргументов, смотрите на мелочи.

Если 9 секунд не хватило, чтобы справиться с заданием, выделите себе еще немного времени.

Правильный ответ на головоломку

Отец малыша – первый мужчина. Об этом свидетельствует татуировка, которая есть у него на руке. Надпись такая же, как и на детском полотенце — Ted.

Ранее "Телеграф" предлагал выбрать драгоценное кольцо и узнать, чем вы соблазняете мужчин. Просто посмотрите на картинку и интуитивно выберите, какое из представленных кольцо с камнями нравится вам больше всего.