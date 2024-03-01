Знайдіть на малюнку батька дитини: лише розумники впораються із завданням

Якщо 9 секунд не вистачило для того, аби впоратися із завданням, виділіть собі ще трохи часу

Нещодавно ми пропонували вам відшукати на картинці обличчя людини. Якщо ви щодня тренуєте свій мозок, відгадуючи головоломки, спробуйте відшукати справжнього батька малюка.

Головоломку запропонував Bright Side. На картинці зображені троє чоловіків та маленький хлопчик, за 9 секунд серед чоловіків треба обрати рідного батька дитини.

Хто є батьком дитини?

Вмикайте таймер та беріться за виконання завдання самі або з друзями. Звертайте увагу на деталі, але не шукайте простих аргументів, дивіться на дрібниці.

Якщо 9 секунд не вистачило для того, аби впоратися із завданням, виділіть собі ще трохи часу.

Правильна відповідь на головоломку

Батько малюка — перший чоловік. Про це свідчить татуювання, яке є у нього на руці. Напис такий самий, як і на дитячому рушнику — Ted.

Раніше "Телеграф" пропонував обрати дорогоцінну каблучку та дізнатися, чим ви спокушаєте чоловіків. Просто подивіться на картинку та інтуїтивно оберіть, яка з представлених каблучок з камінням подобається вам найбільше.