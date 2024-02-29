Найдите лицо на рисунке за 9 секунд: только 1% людей может решить эту задачу

На картинке изображена собака, на которой — силуэт мужчины

Вы можете иметь высокий коэффициент интеллекта и даже не догадываться об этом. Недавно мы предлагали отыскать на рисунке гнома, а теперь усложняем задачу — найдите лицо человека на изображении собаки.

Чтобы проверить себя, решите сверхсложную головоломку и потренируйте мозг. На картинке, размещенной на safalta.com, изображена собака, на которой спряталось лицо мужчины.

На собаке отыщите изображение мужчины

Эту задачу нужно решить в течение 9 секунд, поэтому засеките время и приступайте к интересной и полезной игре. Кстати, такие задачи вы можете решать вместе с друзьями. Кто первым справится?

Если вы не смогли найти скрытое изображение в указанное время, попробуйте свои силы еще в течение минуты. Вам нужно изменить перспективу иллюзии, развернув изображение на 90 градусов.

Изображение человека на собаке

Обратит внимание на ухо собаки. Отгадка кроется там.

Ранее "Телеграф" предлагал выбрать драгоценное кольцо и узнать, чем вы соблазняете мужчин. Просто посмотрите на картинку и интуитивно выберите, какое из представленных кольцо с камнями нравится вам больше всего.