Украинская топ-модель рассказала об отношениях с Вайнштейном, осужденным за изнасилование

Женщина не скрывала, что знала о возможных домогательствах со стороны Вайнштейна

Украинская топ-модель Алина Байкова, недавно рассказывавшая о жизни в Нью-Йорке, имела возможность пообщаться с голливудским экс-продюсером Харви Вайнштейном еще до того, как его обвинили в сексуальных домогательствах и изнасилованиях. Скандал вокруг Харви Вайнштейна вспыхнул в 2017 году, когда актриса Эшли Джадд обвинила его в домогательствах.

О своих впечатлениях от общения с Харви украинская модель рассказала в интервью, опубликованном на YouTube-канале украинской журналистки Рамины Эсхакзай. 35-летняя Байкова подчеркнула, что известный мужчина демонстрировал исключительное уважение.

Харви относился с уважением к Алине

"Мы когда были на Кала ди Вольпе на Сардинии, я была там с сестрой, мамой, папой. Смотрю, этот Харви сидит, и все вокруг: "Харви, Харви, Харви". Все ему лижут одно место. А я сижу – поздоровалась с ним. Он подошел, с мамой, папой поздоровался. "Давай я тебе сделаю Next Top Model в Украине", — предложил. Я ответила, что этого мне не нужно", — вспомнила модель.

Алина не скрывала, что ее предупреждали о возможных домогательсвах со стороны Вайнштейна.

Украинской модели Харви предлагал сотрудничество

"Мне никогда не были интересны все эти шоу. Поэтому у него на меня никогда ничего не было, возможно, поэтому он никогда и не делал moov", – подчеркнула женщина.

Модель акцентировала внимание на том, что у Вайнштейна был тотальный разврат. Многих девушек удалось вытащить из болота благодаря движению MeToo.

"Это многие модели прошли. Есть жертвы. Я убеждена, что девушки не должны начинать карьеру модели, пока не закончат университет", – резюмировала она.

Ранее Телеграф писал, что Алина Байкова регулярно донатит и помогает украинской армии. Модель участвует в модных показах украинских дизайнеров и показывает свою поддержку.