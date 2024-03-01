Українська топмодель розповіла про стосунки з Вайнштейном, якого засудили за зґвалтування

Жінка не приховувала, що знала про можливі домагання з боку Вайнштейна

Українська топмодель Аліна Байкова, яка нещодавно розповідала про життя в Нью-Йорку, мала нагоду поспілкуватися з голлівудським експродюсером Гарві Вайнштейном ще до того, як його звинуватили у сексуальних домаганням та зґвалтуваннях. Скандал навколо Харві Вайнштейна спалахнув у 2017 році, коли актриса Ешлі Джадд звинуватила його у домаганнях.

Про свої враження від спілкування з Гарві українська модель розповіла в інтерв'ю, яке опублікували на YouTube-каналі української журналістки Раміни Есхакзай. 35-річна Байкова наголосила, що відомий чоловік демонстрував виняткову повагу.

Гарві ставився з повагою до Аліни

"Ми коли були на Кала ді Вольпе на Сардинії, я була там із сестрою, мамою, татом. Дивлюся, цей Гарві сидить, й усі навколо: "Гарві, Гарві, Гарві". Усі йому лижуть одне місце. А я сиджу – привіталася з ним. Він підійшов, з мамою, татом привітався. "Давай я тобі зроблю Next Top Model в Україні", — запропонував. Я відповіла, що цього мені не треба", – пригадала Байкова.

Аліна не приховувала, що її попереджали про можливі домагання з боку Вайнштейна.

Українській моделі Гарві пропонував співпрацю

"Мені ніколи не були цікаві всі ці шоу. Тому в нього на мене ніколи нічого не було, можливо, тому він ніколи й не робив moov", – підкреслила жінка.

Модель наголосила, що у Вайнштейна була тотальна розпуста. Багатьох дівчат вдалося витягнути з болота завдяки руху MeToo.

"Через це багато моделей пройшли. Є жертви. Я переконана, що дівчата не мають розпочинати кар'єру моделі, доки не закінчать університету", – резюмувала вона.

Раніше "Телеграф" писав, що Аліна Байкова регулярно донатить і допомагає українській армії. Модель бере участь в модних показах українських дизайнерів і демонструє свою підтримку.