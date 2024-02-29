Алина Байкова рассказала, во сколько обходится ее жизнь в Нью-Йорке

Война в Украине повлияла на карьеру модели

Алина Байкова — супермодель из Украины, живущая в Нью-Йорке уже много лет и напоминающая миру на популярных светских мероприятиях, что война в Украине продолжается и осуждает политику Путина. Она сотрудничала с брендами Hermès, Dior, Giambattista Valli, Lanvin, Calvin Klein, Zuhair Murad и Armani, благодаря чему добилась больших успехов. Байкова рассказала, сколько сейчас тратит на жизнь в Нью-Йорке и как помогает ВСУ.

Этим она поделилась в интервью Рамине на YouTube. Модель поделилась, почему хочет продавать квартиру в Нью-Йорке, которую купила еще в 2016 году.

Алина Байкова о продаже своей квартиры в Нью-Йорке

Супермодель рассказала, что были предложения по продаже квартиры. Однако она никогда не хотела продавать ее внутренне, потому не освобождала полностью ее от вещей. Также модель поделилась, что хочет жить в Европе, потому квартира в Нью-Йорке ей не нужна.

Сколько Алина Байкова тратит на жизнь в Нью-Йорке

"Как только ты покидаешь свой дом, 500 долларов в день тратится. Очень-очень дорого жить в Нью-Йорке. С инфляцией чувствуешь, как кофе подорожал, сначала он был 5 долларов, сейчас 7. Я сейчас на "эконом режиме", я вообще не ем, только с бойфрендом, но все равно трачу много. Я живу в собственной квартире, но она мне обходится 4000 тысячи долларов в месяц. Даже если не буду тратить на еду и шиковать в ресторанах, ежемесячно у меня уходит 8 тысяч долларов", – рассказывает Алина.

Алина Байкова регулярно донатит и помогает украинской армии. Модель участвует в модных показах украинских дизайнеров и показывает свою поддержку.