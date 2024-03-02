"Мамины гены преобладают": Ольга Сумская показала красавицу-дочку в ее 22-летие (фото)

Анна Борисюк отмечает день рождения 2 марта

Украинская актриса театра, кино и телевидения Ольга Сумская, которая в прошлом году почтила память покойной матери, обратилась к своей младшей дочери Анне в соцсети. Заслуженная артистка Украины поздравила девушку с днем рождения — именно 2 марта Анне исполняется 22 года.

На странице в Инстаграме артистка выложила новые фото красавицы-дочки, которая вобрала в себя лучшие черты актерских супругов. Напомним, что Анна — общая дочь Ольги Сумской и украинского актера и певца Виталия Борисюка.

"Дочка! Родненькая, с 22летием! Будь счастлива! Несмотря на все! Верь в себя! Любим! Поздравляем!", — написала 57-летняя звезда. В комментариях подписчики поздравили Анну Борисюк с днем рождения и отметили, что раньше девочка была копией звездного папы, однако с годами Анна стала походить больше на мать.

18 июля 2023 года Ольга Сумская поздравила мужа с его 60-летием. Пара замужем с 1996 года. Также у актрисы есть старшая дочь Антонина, появившаяся на свет в 1990 году в браке Сумской с актером Евгением Паперным. Антонина живет в России и замужем за российским актером Владимиром Ягличем. Она не комментирует ситуацию с войной в родной Украине, что вызывает критику украинцев в адрес Сумской.

Анна осталась в Украине и поддерживает свою мать. Она тоже молодая актриса и часто гастролирует со звездной мамой по украинским городам.

Ранее сообщалось, что в прошлом году умер отец Виталия Борисюка. Актриса Ольга Сумская выразила глубокие соболезнования мужу и его сестре Наталье, потерявшим отца.