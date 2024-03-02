"Мамині гени переважають": Ольга Сумська показала красуню-доньку в її 22-річчя (фото)

Ганна Борисюк святкує день народження 2 березня

Українська актриса театру, кіно і телебачення Ольга Сумська, яка минулого року вшанувала пам'ять покійної матері, звернулась до своєї молодшої дочки Ганни у соцмережі. Заслужена артистка України привітала дівчину з днем народження — саме 2 березня Ганні виповнюється 22 роки.

На сторінці в Інстаграмі артистка виклала нові фото красуні-доньки, яка увібрала в себе найкращі риси акторського подружжя. Нагадаємо, що Ганна — спільна донька Ольги Сумської та українського актора і співака Віталія Борисюка.

"Доця! Рідненька, з 22річчям! Будь щаслива! Попри все! Віри в себе! Любимо! Вітаємо!", — написала 57-річна зірка. У коментарях підписники привітали Ганну Борисюк з днем народження та зазначили, що раніше дівчинка була копією зіркового тата, проте з роками Ганна почала бути більш схожою на матір.

18 липня 2023 року Ольга Сумська привітала чоловіка з його 60-річчям. Пара одружена з 1996 року. Також в актриси є старша донька Антоніна, яка з'явилася на світ у 1990 році у шлюбі Сумської з актором Євгеном Паперним. Антоніна живе в Росії і одружена з російським актором Володимиром Ягличем. Вона не коментує ситуацію з війною в рідній Україні, що викликає критику українців в адресу Сумської.

Ганна залишилася в Україні та підтримує свою матір. Вона також молода актриса і часто гастролює з зірковою мамою українськими містами.

Раніше повідомлялось, що минулого року помер батько Віталія Борисюка. Актриса Ольга Сумська висловила глибокі співчуття чоловіку та його сестрі Наталі, які втратили батька.