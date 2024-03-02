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Впервые после родов: Рианна выступила для самых богатых людей Индии

Автор
Наталья Дума Наталья Дума
Дата публикации
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Автор
Рианна "подожгла" сцену Новость обновлена 02 марта 2024, 14:00
Рианна "подожгла" сцену. Фото Getty Images

Звезда недавно родила второго ребенка

Певица Рианна впервые после рождения второго ребенка появилась на сцене. Она выступила на предсвадебной вечеринке Ананта Амбани, сына самого богатого бизнесмена Индии, и его невесты Радики Мерчант, дочерью состоятельных фармацевтических магнатов. Звезда снова произвела фурор, как и на Супербоуле, где Рианна "взорвала сцену".

Среди гостей на вечеринке присутствовали звезды Марк Цукерберг Иванка Трамп, Билл Гейтс и другие политические деятели и звезды Болливуда. Вечеринка, которую организовал Мукеш Амбани, продлится три дня. Об этом пишет Daily Mail.

Певица Рианна, которая в августе во второй раз стала мамой, появилась на сцене впервые после выступления на Супербоуле. Звезда выступила перед мировыми технологическими боссами и магнатами промышленности. Индийский миллиардер заплатил за это 5 млн. фунтов.

Мукеш Амбанги – представитель Reliance Industries – крупнейшей компании в Индии по рыночной капитализации и десятый самый богатый человек в мире. Сейчас ему 66. Его состояние достигает 116 миллиардов долларов. За предсвадебную вечеринку он заплатил 150 млн. USD.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что певица Адель отменила мартовские концерты в Вегасе. Хроническая болезнь повлияла на ее голос.

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