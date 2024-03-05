Первая леди Украины рассказала, почему в этом году публично не поздравляла мужа с 46-летием

В этом году Елена Зеленская в сети не поздравляла своего мужа с праздником из-за войны

Первая леди Украины Елена Зеленская, недавно посетившая символическую выставку, рассказала, почему публично не обращалась в сети к своему мужу, украинскому президенту Владимиру Зеленскому в день его 46-летия. Такое решение связано с трагическими событиями в Украине.

Об этом она рассказала в интервью, размещенном на YouTube-канале британского журналиста Пирса Моргана. Владимир Зеленский и его жена решили помолчать в этот день.

Елена Зеленская с Владимиром Зеленским

"Произошли очень трагические события. И мы договорились, что я не буду поздравлять его с днем рождения публично. Это было неподходящее время говорить о счастливых моментах. Я предложила, чтобы мы помолчали в этот день, и он понял", – призналась Зеленская.

Первая леди уточнила, что ей все труднее придумывать слова поздравлений, поэтому супруги просто наслаждаются временем, проведенным вместе.

"Иногда мы можем просто молчать друг с другом. Если вы можете молчать довольно долго друг с другом, думаю, это то, о чем мы мечтаем, – достаточно времени, чтобы побыть вместе, никуда не торопиться, ничего не планировать, ни о чем не беспокоиться", – отметила она.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Елена Зеленская в черной блузе с патриотической брошью выступила перед парламентариями ПАСЕ. Первая леди увлекает своими элегантными образами.