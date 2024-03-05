Перша леді України розповіла, чому цього року публічно не вітала чоловіка з 46-річчям

Цього року Олена Зеленська у мережі не вітала свого чоловіка зі святом через війну

Перша леді України Олена Зеленська, яка нещодавно відвідала символічну виставку, розповіла, чому публічно не зверталася у мережі до свого чоловіка, українського президента Володимира Зеленського в день його 46-річчя. Таке рішення пов'язане з трагічними подіями в Україні.

Про це вона розповіла в інтерв'ю, яке розмістили на YouTube-каналі британського журналіста Пірса Моргана. Володимир Зеленський та його дружина вирішили просто помовчати цього дня.

Олена Зеленська з Володимиром Зеленським

"Відбулися дуже трагічні події. І ми домовилися, що я не вітатиму його з днем народження публічно. Це був невідповідний час говорити про щасливі моменти. Я запропонувала, щоб ми промовчали цього дня, і він зрозумів", – зізналася Зеленська.

Перша леді уточнила, що дедалі їй все важче вигадувати слова привітань, тому подружжя просто насолоджується часом, проведеним разом.

"Іноді ми можемо просто мовчати одне з одним. Якщо ви можете мовчати досить довго одне з одним, думаю, це те, про що ми мріємо, – досить часу, щоб побути разом, нікуди не поспішати, нічого не планувати, ні про що не турбуватися", – зазначила вона.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Олена Зеленська у чорній блузі з патріотичною брошкою виступила перед парламентарями ПАРЄ. Перша леді захоплює своїми елегантними образами.