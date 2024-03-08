Кейт Бланшетт в стильном образе отметила свою роль креативного директора Toku Saké (фото)

54-летняя Кейт Бланшетт выглядит отлично

Австралийская актриса Кейт Бланшетт, которая недавно остроумно стебалась с Марго Робби, посетила событие, посвященное запуску ее роли как креативного директора Toku Saké в супермаркете мечтаний 7 марта 2024 года в Лондоне. На мероприятии собралось немало гостей, царила атмосфера непринуждённости и радости.

54-летняя Кейт была вся в черном, актриса походила на героиню увлекательного приключенческого фильма. Черные облегающие брюки и соответствующего стиля коротенькая куртка подчеркивали стройные формы знаменитости.

Дополняли лук звезды классические туфли. Из украшений – всего несколько стильных колец.

Стильная Кейт Бланшетт. Фото Getty Images

Актриса была без макяжа, светлые волосы она просто распустила.

Кейт Бланшетт с друзьями. фото Getty Images

Гости мероприятия пили вино и делились положительными эмоциями.

Улыбающаяся Кейт Бланшетт. Фото Getty Images

Кейт Бланшетт сыграет в шпионском триллере Стивена Содерберга "Черный мешок". Проект вызвал настоящий ажиотаж на кинорынке. Ранее Бланшетт снялась у Содерберга в нуаре "Хороший немец" (2006) и "8 подруг Оушена" (2018).

Ранее Телеграф писал, что Зендая и Тимоти Шаламе засветились в стильных образах на премьере фильма "Дюна". Премьера фильма прошла в Париже.