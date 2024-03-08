Кейт Бланшетт у стильному образі відсвяткувала свою роль креативного директора Toku Saké (фото)
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54-річна Кейт Бланшетт має розкішний вигляд
Австралійська акторка Кейт Бланшетт, яка нещодавно дотепно стібалась з Марго Роббі, відвідала подію, присвячену запуску її ролі як креативного директора Toku Saké в супермаркеті мрій 7 березня 2024 року в Лондоні. На заході зібралося чимало гостей, панувала атмосфера невимушеності та радощів.
54-річна Кейт була вся в чорному, акторка була схожа на героїню захопливого пригодницького фільму. Чорні облягаючі штани та відповідного стилю коротенька куртка підкреслювали стрункі форми знаменитості.
Доповнювали лук знаменитості класичні туфлі. З прикрас — лише кілька стильних каблучок.
Акторка була без макяжу, світле волосся вона просто розпустила.
Гості заходу смакували вином та ділилися позитивними емоціями.
Додамо, що Кейт Бланшетт зіграє у шпіонському трилері Стівена Содерберга "Чорний мішок". Проект викликав справжній ажіотаж на кіноринку. Раніше Бланшетт знялася у Содерберга у нуарі "Хороший німець" (2006) та "8 подруг Оушена" (2018).
Раніше "Телеграф" писав, що Зендая та Тімоті Шаламе засвітилися в стильних образах на прем'єрі фільму "Дюна". Прем'єра фільму відбулася в Парижі.