Комик Джимми Киммел бросил нацистскую шутку на "Оскаре 2024" и нарвался на критику
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Комик неосторожно пошутил об Освенциме
Американский телеведущий и комик Джимми Киммел, ведущий церемонии вручения кинопремии "Оскар", фонтанировал шутками на масштабном мероприятии в Лос-Анджелесе. Перечисляя всех номинантов на лучший фильм, он бросил неосторожную шутку в сторону немецкой актрисы Сандры Хюллер, отлично сыгравшей в фильмах "Анатомия падения" и "Зона интересов".
На канале JimmyKimmelLive в YouTube зафиксировали, как Джимми довольно неосторожно пошутил об Освенциме. За это Киммела раскритиковали.
"Она сыграла живущую в Аушвице нацистскую домохозяйку в "Зоне интересов". Это очень трудная тема для американской киноаудитории. А на родине Сандры, в Германии, это называют "романтичной комедией"", — пошутил Джимми.
Такой неосторожный шаг вызвал волну критики. Слова комика назвали "гадкой нацистской шуткой о Германии".
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