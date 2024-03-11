"Оскар-2024": названы имена победителей в номинациях лучший актер и актриса (фото)

Стало известно, кто получил заветную статуэтку

Во время 96-й ежегодной церемонии награждения кинопремии "Оскар" в Лос-Анджелесе были названы имена победителей. Так, в номинации лучший актер золотую статуэтку получил актер Киллиан Мерфи за роль в фильме "Оппенгеймер" а лучшей актрисой стала Эмма Стоун, которая сыграла в ленте "Бедные-несчастные".

Лучшим фильмом, который получил "Оскар" в этой номинации стал "Оппенгеймер". И впервые в истории получил золотую статуэтку украинский фильм "20 дней в Мариуполе", который стал лучшим документальным фильмом.

Киллиан Мерфи. Фото: Getty Images

Стоит отметить, что фильм "Оппенгеймер" получил больше всего наград "Оскар" в разных номинациях. Всего их семь — за лучший фильм, лучшая режиссура (Кристофер Нолан), лучшая мужская роль (Киллиан Мёрфи), лучший актер второго плана (Роберт Дауни-младший), лучший монтаж (Дженнифер Лейм), лучшая операторская работа (Хойте Ван Хойтема) и лучшая оригинальная музыка (Людвиг Йоранссон).

Эмма Стоун. Фото: Getty Images

Ранее "Телеграф" подробнее рассказывал об украинском фильме "20 дней в Мариуполе", который впервые в истории получил "Оскар". Работа стала лучшей в номинации "Лучший документальный фильм".