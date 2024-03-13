"Никто ничем не виноват": Вера Брежнева поделилась новыми деталями развода с Меладзе

Певица эмоционально вспомнила своего бывшего мужа

Украинская исполнительница Вера Брежнева, которая обращалась к Константину Меладзе во время концерта в Азербайджане, снова заговорила о своем экс-муже. Она подробно рассказала, как проживала развод с ним.

Как рассказала артистка в интервью Динари Сатжан, чтобы прийти в себя от болезненного разрыва, ей потребовалось полтора года. Однако звезда не хочет находиться в тяжелом эмоциональном состоянии длительное время.

"Ситуация, после которой я полтора года приводила себя в порядок. Это полный цикл: от понимания и до выхода из этого состояния, до полноценного ощущения, что я в ресурсе. Надо идти дальше. Все ждут, что я расклеюсь, буду слабой, войду в состояние жертвы и буду сидеть и рассказывать, как раньше все было хорошо, а теперь плохо… Это не мой путь, – рассказала знаменитость.

Следовательно, Брежнева отметила, что принимает этот жизненный опыт и хочет двигаться дальше. Она не имеет никаких оскорблений или претензий к Константину

"Да, это была моя ошибка, мой урок. Самое главное – это быть благодарной этому уроку, потому что мы много образ оставляем. Это было мое развитие, мое взросление и рост. У меня нет ни к кому претензий, мне никто ничего не виноват и я не обижена", — добавила артистка.

Отметим, что Вера Брежнева и Константин Меладзе поженились в октябре 2015 года. Летом появились слухи, что пара разводится из-за разных взглядов на войну России против Украины. Уже осенью 2023 певица призналась, что действительно рассталась с продюсером.

Ранее "Телеграф" сообщал о разводе актерских супругов Анастасии Цимбалару и Григория Бакланова. Пара была вместе в течение 10 лет, из них 2 – в браке. В своих соцсетях актеры отметили, что их пути разошлись.