"Ніхто нічого не винен": Віра Брежнєва поділилась новими деталями розлучення з Меладзе

Співачка емоційно пригадала свого колишнього чоловіка

Українська виконавиця Віра Брежнєва, яка зверталась до Костянтина Меладзе під час концерту в Азербайджані, знову заговорила про свого ексчоловіка. Вона детельно розповіла, як проживала розлучення з ним.

Як розповіла артистка у інтерв'ю Дінарі Сатжан, щоб отямитися від болісного розриву, їй потрібно було півтора роки. Однак, зірка не хоче перебувати у важкому емоційному стані тривалий час.

"Ситуація, після якої я півтора року приводила себе до ладу. Це повний цикл: від розуміння і до виходу з цього стану, до повноцінного відчуття, що я в ресурсі. Треба йти далі. Всі чекають, що я розклеюсь, буду слабкою, ввійду в стан жертви і сидітиму та розповідатиму, як раніше все було добре, а тепер погано. Це не мій шлях, — розповіла знаменитість.

Відтак, Брежнєва зазначила, що приймає цей життєвий досвід і хоче рухатися далі. Вона не має жодних образ чи претензій до Костянтина

"Так, це була моя помилка, мій урок. Найголовніше – це бути вдячною цьому уроку, бо ми багато образ залишаємо. Це був мій розвиток, моє дорослішання і зростання. У мене немає ні до кого претензій, мені ніхто нічого не винен і я не ображена", — додала артистка.

Зазначимо, що Віра Брежнєва та Костянтин Меладзе одружились у жовтні 2015 року. Влітку з'явилися чутки, що пара розлучається через різні погляди на війну Росії проти України. Вже восени 2023 року співачка зізналась, що справді розлучилась з продюсером.

Раніше "Телеграф" повідомляв про розлучення акторського подружжя Анастасії Цимбалару та Григорія Бакланова. Пара була разом протягом 10 років, з них 2 — у шлюбі. У своїх соцмережах актори зазначили, що їхні шляхи розійшлися.