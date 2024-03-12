Звезда сериала "Спіймати Кайдаша" Бакланов расстается с женой (фото)

Пути знаменитостей расходятся

Украинский актер Григорий Бакланов, сыгравший Лаврина в сериале "Спіймати Кайдаша", расстается с женой, актрисой Анастасией Цимбалару. Об этом знаменитости написали в совместном сообщении.

На странице в Instagram пара высказалась искренне и поэтично, не вдаваясь в детали. Знаменитости подчеркнули, что спустя десять лет знакомства они действительно стали одним целым, однако после двух лет супружеской жизни их пути расходятся.

"Зная нашу историю, вы бы назвали нас актерскими супругами, которые сначала ссорились, потом проводили репетиции важных профессиональных сцен на кухне, играли, смеялись, а потом всегда были вместе…Были? Да! Мы стали пазлами за 10 лет, которые дополняли картинки друг друга, имели целостность, цель, интерес. Теперь пазлов станет двое. Две картины. Две новые истории", — говорится в их общем сообщении.

Пара сообщила о своем разрыве

Подписчики выразили свое сожаление о том, что Анастасия и Григорий идут каждый своим путем. Некоторые вообще не хотят в это верить.

Отметим, Анастасия Цимбалару и Григорий Бакланов познакомились еще будучи студентами. Вскоре они влюбились, а уже осенью 2021 года сыграли свадьбу и обвенчались.

Ранее "Телеграф" писал, что юная звезда "Спіймати Кайдаша" поразила откровенной фотосессией. Украинская актриса Дарья Федина, которая превратилась в Мелашку в сериале , показала черно-белые фотографии.