Женщина молчит о войне, начатой Россией против Украины

Недавно документы на получение российского гражданства подавала певица-запроданка Ани Лорак. А теперь ближе к стране-агрессорке стала ведущая, родом из Одессы, Регина Тодоренко.

Как передают российские СМИ, ведущая уже получила российский паспорт. Основанием для предоставления ей гражданства страны-агрессорки стал пятилетний брак Тодоренко с певцом Владом Топаловым. Они воспитывают двух сыновей – Михаила и Мирослава. Теперь предательница будет платить налог в бюджет страны-оккупанта как российская гражданка.

Известно, что Регина Тодоренко стала известна благодаря шоу "Орел и решка" украинского производства. Одна решила перебраться в Россию еще в 2016 году. Она работает как ведущая в различных телевизионных проектах и сотрудничает с брендами.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину предательница делала абстрактные сообщения в соцсетях о "любви и мире". Однако она ни разу не назвала Россией агрессором и говорила, что "правды мы не найдем".

К тому же когда оккупанты обстреливали Одессу, из которой Тодоренко родом, она публиковала фото из роскошного отдыха на Мальдивах. Она отмечала, что находится "в большой любви".

Кстати, в 2022 году Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против ведущей. Следовательно, она не сможет выводить средства из Украины, проводить торговые операции, покупать землю и приватизировать недвижимость.

Ранее "Телеграф" писал, что предательница Таисия Повалий сделала циничное заявление. Она сказала, что является советско-российской украинкой. К тому же певица анонсировала альбом с русскими и украинскими песнями. Это вызвало возмущение в обществе, ведь Повалий поддерживает кремлевскую пропаганду и путинский режим.