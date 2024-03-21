42-летняя Бейонсе заинтриговала свежими кадрами в стиле ню (фото)

Певица предстала в соблазнительном образе

42-летняя американская певица Бейонсе, которая обычно волшебная "зажигалка" на своих концертах, обнародовала откровенные фото. Исполнительница продемонстрировала сочные формы.

На своей странице в Instagram знаменитость поделилась кадрами в стиле ню. Бейонсе интригующе подписала фотографии, намекая, что вскоре – новый альбом песен и всем – приготовиться.

"Cowboy Carter. Оформите предварительный заказ на эксклюзивную виниловую обложку ограниченного выпуска", – говорится в подписи к снимку.

Обнаженная Бейонсе

На фото Бейонсе зафиксирована во весь рост. Она разделась, а интимные зоны прикрыла лентой и рукой.

Подписчики поддержали певицу, не скрывая своего восхищения и осыпали ее комплиментами, мол, Бейонсе – огонь.

Добавим, что альбом Cowboy Carter является восьмым студийным альбомом Бейонсе. 29 марта 2024 года его смогут оценить фанаты творчества певицы на лейблах Parkwood Entertainment и Columbia Records. Известно, что альбом будет посвящен кантри-тематике.

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