42-річна Бейонсе заінтригувала свіжими кадрами в стилі ню (фото)
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Співачка постала у спокусливому образі
42-річна американська співачка Бейонсе, яка є чарівною "запальничкою" на своїх концертах, оприлюднила відверті фото. Виконавиця продемонструвала соковиті форми.
На своїй сторінці в Instagram знаменитість поділилася кадрами в стилі ню. Бейонсе інтригуюче підписала фотографії, натякаючи, що незабаром – новий альбом пісень, тож усім – приготуватися.
"Cowboy Carter. Оформіть попереднє замовлення на ексклюзивну вінілову обкладинку обмеженого випуску", – ідеться у підписі до знімка.
На фото Бейонсе зафіксовано на повний зріст. Вона роздяглася, а інтимні зони прикрила стрічкою та рукою.
Підписники підтримали співачку, не приховуючи свого захоплення та обсипали її компліментами, мовляв, Бейонсе — вогонь.
Додамо, що альбом Cowboy Carter є восьмим студійним альбомом Бейонсе. 29 березня 2024 року його зможуть оцінити фанати творчості співачки на лейблах Parkwood Entertainment та Columbia Records. Відомо, що альбом буде присвячено кантрі-тематиці.
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