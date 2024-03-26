Певица TAYANNA рассказала, что получила в подарок участок земли на Бали

Землю на Бали певице подарил бойфренд

Украинская певица TAYANNA, засветившаяся на свадьбе участника "пьяных вечеринок", похвасталась, что имеет кусок земли на Бали и объяснила, каким образом получила такой ценный дар. Необычный подарок для исполнительницы сделал ее бывший бойфренд.

В программе от "Люкс ФМ" певица уточнила, что около трех лет назад она встречалась с мужчиной, профессия которого была связана с застройкой земель Бали. Экс-любимый не жалел средств для певицы и исполнял ее желания.

"Это еще тот бойфренд, который был три года назад. Он просто занимается строительством на Бали и подарил мне кусок земли", — рассказала она.

Артистка уточнила, что в будущем там планирует построить виллу, чтобы черпать вдохновение для новых творческих проектов и просто проводить время с близкими.

Певица TAYANNA

"Мечтала с детства, чтобы у меня был домик у океана. И когда я заработаю много денег, то построю себе там виллу. И буду отправлять на зиму родителей и сама туда буду приезжать на месяц вдохновляться. Хочу дом, куда я буду приезжать раз в год на два или один месяц, писать песни, отдыхать с сыном и перезаряжаться", — выразилась знаменитость.

Ранее Телеграф писал, что экссолистка группы YUKO рассказала, почему не может получить украинское гражданство. Исполнительница родом из Кубани, однако всегда считала себя украинкой.