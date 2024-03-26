Співачка TAYANNA розповіла, що отримала в подарунок ділянку землі на Балі

Землю на Балі співачці подарував бойфренд

Українська співачка TAYANNA, яка засвітилася на весіллі учасника "п’яних вечірок", похвалилася, що має шматок землі на Балі та пояснила, яким чином отримала такий коштовний дар. Незвичайний подарунок для виконавиці зробив її колишній бойфренд.

В програмі від "Люкс ФМ" співачка уточнила, що близько трьох років тому вона зустрічалася з чоловіком, професія якого була пов’язана із забудовою земель Балі. Екскоханий не жалів коштів для співачки та виконував її бажання.

"Це ще той бойфренд, який був три роки тому. Він просто займається будівництвом на Балі й він мені подарував шматок землі", — розповіла вона.

Артистка уточнила, що в майбутньому планує там побудувати віллу, аби черпати натхнення для нових творчих проєктів та просто проводити час з родиною.

Співачка TAYANNA

"Мріяла з дитинства, щоб у мене був будиночок біля океану. І коли я зароблю багато грошей, то побудую собі там віллу. І буду відправляти на зиму батьків і сама туди приїжджатиму на місяць надихатися. Хочу будинок, куди я буду приїжджати раз на рік на два чи один місяць, писати пісні, відпочивати з сином та перезаряджатися", — висловилася знаменитість.

Раніше "Телеграф" писав, що екссолістка гурту YUKO розповіла, чому не може отримати українське громадянство. Виконавиця родом з Кубані, проте завжди вважала себе українкою.