Как помыться без воды и согреться без отопления: жительница Днепра поделилась советами

Опыт прошлых отключений заставил ее запланировать еще одну крупную покупку

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Жительница Днепра готовится провести зиму дома: у нее уже есть зарядная станция, освещение и теплые вещи, а теперь она ждет более мощную систему питания. После прошлых блэкаутов она также решила приобрести переносной душ, чтобы мыться даже при отсутствии водоснабжения.

О своих приготовлениях женщина рассказала в TikTok на странице darina.miymiy.

Зарядной станции хватает примерно на четыре часа

Первой необходимой покупкой после первого блэкаута стала зарядная станция EcoFlow. По опыту женщины, ее хватает примерно на четыре часа работы Wi-Fi, компьютера и подзарядки других устройств. Теперь такой запас автономности она считает слишком маленьким.

"Если зима будет сложнее предыдущей, то отключения будут длиться как минимум восемь часов, чего не хотелось бы. Поэтому ее, к сожалению, мало, но она очень-очень выручает", – поделилась опасениями жительница Днепра.

Поэтому она уже заказала еще одну зарядную систему, которую описывает как устройство вроде инвертора, и ждет доставки. Эту покупку она называет большой и серьезной тратой, из-за которой волнуется больше всего.

Одной зарядной станции жительнице хватает примерно на четыре часа работы техники

Лампа с длинным кабелем и теплое одеяло

Для освещения квартиры женщина использует переносную лампу с длинным проводом. Она подключает ее к EcoFlow: так можно передвигаться по дому в темноте и не бояться споткнуться или удариться.

Переносная лампа от зарядной станции помогает освещать квартиру во время блэкаута

От холода подготовила теплую пижаму, носки и большое одеяло, которое подарила мама. Именно на эти вещи она рассчитывает, если во время отключений в квартире станет холодно и отопление будет работать на минимуме

Большое одеяло от мамы жительница Днепра считает своим спасителем зимой

.

Женщина также присматривалась к одеялам с подогревом, которые видела в продаже. При этом среди уже подготовленных вещей она показала именно мамин подарок – его она называет своим будущим спасителем зимой.

Газовая плита, переносной душ и оптоволокно

Важным преимуществом своей квартиры жительница Днепра считает газовую плиту: на ней она может готовить без электричества. Ее она также планирует использовать, чтобы нагревать воду для мытья, когда не будет работать бойлер.

Следующий пункт в списке желанных покупок – аккумуляторный душ. По описанию женщины, одну его часть опускают в емкость с водой, а через другую вода поступает под напором. Для этого она планирует нагревать воду в кастрюле или ведре.

"Очень, мне кажется, удобно и комфортно. Можно будет спокойно помыться, а не обливать себя ковшиком", – объяснила автор видео.

Для связи в квартире уже подключили оптоволоконный интернет. По словам женщины, он работает без света до трех дней, а питание для домашнего Wi-Fi она обеспечивает зарядной станцией.

Как сообщал "Телеграф", Светлана советует иметь как минимум три LED-лампы с аккумулятором, каждая из которых держит заряд не менее четырех часов.