Певица Юлия Юрина выпустила эмоциональный клип о преступлениях оккупантов (видео)

Трек "Чорна хмара" рассказывает личную историю певицы

Экс-солистка группы YUKO, певица Юлия Юрина, которая рассказывала, почему не может получить украинское гражданство, представила эмоциональный клип. В нем певица сжигает российский паспорт.

Это не ее личный документ, но замысел артистки понятен всем. О треке "Чорна хмара" исполнительница рассказала на странице в Instagram, он написан музыкантами в подвалах и рассказывает личную историю Юлии.

Сожжение российского паспорта

Юлия припомнила, как кипела работа над клипом.

Клип Юлии Юриной

"Мы повесили черную простыню, поставили статическую камеру, и я попросила других волонтеров сделать мне разные спецэффекты. И в условиях полномасштабного вторжения, в подвале мы самостоятельно с волонтерами сняли видео. Этот клип и песня очень сильно отозвались авторам фильма "Лишайся онлайн". Поэтому они предложили сделать его одним из саундтреков. Мы согласились и сняли новое видео с добавлением кадров из фильма, которое уже соединяет между собой и историю героев фильма, и мою личную историю, эмоцию агрессии, злобы и ненависти ко всему русскому и тому, что они сделали на украинской земле", — рассказала Юлия Юрина в фотоблоге.

Ранее "Телеграф" писал, что певицу-изменницу Таисию Повалий "разбомбили" в сети за циничные высказывания. Таисия заявила, что намерена выпустить музыкальный альбом с украинскими и российскими песнями.