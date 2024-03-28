Настя Каменских после продолжительной паузы показалась вместе с Потапом (фото)

Настя и Потап не расставались

Украинская певица Настя Каменских, которая недавно в Днепре во время концерта стала перед зрителями на колени, внезапно обнародовала фото со своим мужем – Потапом. Знаменитая пара сидела за столиком в комнате и была поглощена своими делами.

На странице в Instagram артистка обнародовала обычный кадр. Настя была без гламурного шика, а у Потапа также был свободный стиль.

Рядом с Потапом и Настей сидел домашний любимец – небольшая собачка.

Момент обычной жизни

Добавим, что СМИ часто трубили о том, что Настя и Потап развелись, мол, Потап живет за границей, а Настя находится в Украине и гуляет с любимой собачкой. Эти сплетни исполнители никак не комментировали, но не забывали продемонстрировать, что в отношениях все хорошо: фотографиями, песнями и разными мелочами. Документов на расторжение брака пара не подавала.

Также блогер Богдан Беспалов отмечал, что Потап и Настя разрывают отношения из-за супружеской неверности. Блогер уверял, что продюсер изменил Насте с ее подругой, а Каменских категорически не захотела этого прощать. И пара разошлась, но держала это в тайне.

Ранее "Телеграф" писал, что певица Настя Каменских поразила фанатов честными фото. Настя предложила положить начало рубрике, где все желающие смогут выставлять неидеальные и забавные фото.