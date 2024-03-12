Каменских в Днепре стала перед зрителями на колени (видео)

Каменских тепло контактировала с зрителями в Днепре

Украинская певица Настя Каменских, недавно анонсировавшая гастрольный тур по Украине, обнародовала ролик, снятый во время ее сольного концерта в Днепре. Каменских во время выступления тепло контактировала с почитателями ее творчества.

На странице в Instagram знаменитость показала кадры концерта. Одна из фанаток подарила ей букет цветов.

Также на концерте Каменских на свободном сиденье внезапно стала на колени. Это случилось во время исполнения песни "Красное вино", которую написал украинский певец и продюсер Потап.

Каменских в Днепре

"Благодарю вас! Мои концерты – это всегда об общении, обмене энергией и положительных эмоциях. Спасибо каждому, кто приходит, потому что это знак того, что мы продолжаем жить и объединяться в стремлении помогать нашим защитникам", – написала она.

Настю радостно встречали в Днепре

Певица также анонсировала концерт в Виннице.

Ранее Телеграф писал, что Настя Каменских, Григорий Бакланов и другие украинские звезды сдали кровь для спасения военных и гражданских. Знаменитости решили стать донорами.