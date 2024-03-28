Настя Каменських після тривалої паузи показалася разом з Потапом (фото)

Настя і Потап не розлучалися

Українська співачка Настя Каменських, яка нещодавно в Дніпрі під час концерту стала перед глядачами на коліна, раптово оприлюднила фото зі своїм чоловіком – Потапом. Знаменита пара сиділа за столиком та була поглинута своїми справами.

На сторінці в Instagram артистка оприлюднила буденний кадр. Настя була без гламурного шику, а Потап також мав вільний стиль.

Поруч з Потапом та Настею сидів домашній улюбленець – невеличкий песик.

Момент звичайного життя

Додамо, що ЗМІ часто трубили про те, що Настя і Потап розлучилися, мовляв, Потап живе за кордоном, а Настя перебуває в Україні та гуляє з улюбленою собачкою. Ці плітки виконавці ніяк не коментували, але не забували продемонструвати, що в стосунках все гаразд: світлинами, піснями та різними дрібницями. Документів на розірвання шлюбу пара не подавала.

Також блогер Богдан Беспалов наголошував на тому, що Потап і Настя розривають стосунки через подружню невірність. Блогер запевняв, що продюсер зрадив Насті з її подругою, а Каменських категорично не захотіла цього пробачати. І пара розійшлася, але тримала це в таємниці.

Раніше "Телеграф" писав, що співачка Настя Каменських вразила фанатів чесними фото. Настя запропонувала започаткувати рубрику, де всі охочі зможуть виставляти неідеальні та кумедні фото.