"Две булочки": Кацурин файно пошутил про Дорофееву и показал милое фото

Муж певицы порадовал поклонников новой фотографией

Украинский ресторатор, музыкант и блогер Миша Кацурин мило пошутил о своей любимой жене, известной певице Надя Дорофеевой, которая недавно обнажила грудь.

В сторис Инстаграма мужчина опубликовал новую фотографию с 33-летней исполнительницей. Вероятно, фотография была сделана в столичном кафе.

На нем Дорофеева сидит за столом и держит в руке душистую булочку. "2 булочки", — коротко подписал кадр Кацурин, сравнив Надю со сладким десертиком.

Самой артистке так понравился пост, что она перепостила его на свою страницу в социальной сети. Напомним, что звезды после непродолжительных отношений поженились в июне прошлого года, но сообществу стало известно об этом только через месяц.

Ранее Надя Дорофеева была замужем за певцом Владимиром Дантесом. Вскоре после их сообщения о разрыве появились фото артистки в объятиях ресторатора Михаила Кацурина. Через некоторое время пара подтвердила слухи об отношениях. Кацурин, как и его избранница, развелся.

Его экс-жена Дарья, с которой у Кацурина двое детей, встречается с Дантесом. До "обмена партнерами" пары дружили семьями, встречали праздники и проводили вчетвером заграничные отпуска.