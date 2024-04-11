"Путин похищает детей": Лев Шрайбер обратился к американским политикам с мощной речью

Знаменитость поддерживает борьбу украинцев со страной-террористкой

Голливудский актер Лев Шрайбер, который изучил украинский и назвал Путина "придурком", поддерживает наше государство с первых дней великой войны РФ в Украине. Недавно звезда "Людей Икс" вместе с другими мировыми знаменитостями обратились к Конгрессу США, призвав американских политиков активнее помогать Украине.

На своей странице в Instagram Шрайбер показал видеопроекцию у Капитолия в Вашингтоне. На кадрах показаны фотографии украинских детей, которых похитила страна-террористка.

Впечатляющие кадры преступлений Путина

"Путин похищает украинских детей", — лаконично объяснил Шрайбер.

Звезда Голливуда акцентировал внимание на том, что пока мировое сообщество затягивает время и тормозит финансовую помощь, множество детей остается без родных и своих домов.

"Вчера вечером мы разместили мощное послание у Капитолия, напоминая законодателям, что пока они блокируют законопроект помощи Украине, тысячи украинских детей забирают из своих семей и страны. Поддержка Украины в ее борьбе за свободу — это дело Америки", — говорится в сообщении.

Добавим, что Лев Шрайбер поддерживает Украину в борьбе с российским агрессором, участвуя в социальных и благотворительных инициативах, несколько раз он приезжал в нашу страну.

Ранее "Телеграф" писал, что Шон Пенн высказался о войне в Украине. Американский режиссер считает Путина пустой личностью.