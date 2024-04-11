"Путін викрадає дітей": Лієв Шрайбер звернувся до американських політиків з потужною промовою

Знаменитість підтримує бороьбу українців з країною-терористкою

Голлівудський актор Лієв Шрайбер, який вивчив українську та назвав Путіна "придурком", підтримує нашу державу з перших днів великої війни РФ в Україні. Нещодавно зірка "Людей Ікс" разом з іншими світовими знаменитостями звернувся до Конгресу США, закликавши американських політиків активніше допомагати Україні.

На своїй сторінці в Instagram Шрайбер показав відеопроекцію біля Капітолію у Вашингтоні. На кадрах показані фотографії українських дітей, яких викрала країна-терористка.

Вражаючі кадри злочинів Путіна

"Путін викрадає українських дітей", — лаконічно пояснив Шрайбер.

Зірка Голлівуду пояснив, що поки світова спільнота затягує час та гальмує фінансову допомогу, величезна кількість дітей залишається без рідних та своїх домівок.

"Вчора ввечері ми розмістили потужне послання біля Капітолію, нагадуючи законодавцям, що поки вони блокують законопроект допомоги Україні, тисячі українських дітей забирають зі своїх сімей і країни. Підтримка України в її боротьбі за свободу — це справа Америки", — йдеться в дописі.

Додамо, що Лієв Шрайбер підтримує Україну у боротьбі з російським агресором, беручи участь у соціальних та благодійних ініціативах, кілька разів приїжджав до нашої країни.

Раніше "Телеграф" писав, що Шон Пенн висловився про війну в Україні. Американський режисер вважає Путіна порожньою особистістю.