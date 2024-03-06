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Ирина Билык поразила архивным семейным фото

Автор
Ульяна Воликовская Ульяна Воликовская
Дата публикации
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Автор
Ирина Билык выложила архивную фотографию Новость обновлена 06 марта 2024, 20:29
Ирина Билык выложила архивную фотографию. Фото instagram.com/bilyk_iryna

Артистка поинтересовалась у поклонников, какое вкусное бабушкино блюдо они помнят

Певица Ирина Билык, фамилия которой имеет интересное происхождение, порадовала поклонников архивным фото. Артистка вспомнила беззаботные детские годы.

На странице в Instagram знаменитость разместила черно-белую фотографию, на которой она еще совсем маленькая девочка. Рядом с Ириной была бабушка, которая держала внучку на руках, и мама Анна Яковлевна.

Ирина Билык уточнила, что на одной фотографии изображены три поколения ее семьи.

Архивное фото
Три поколения на фото

Артистка также поинтересовалась у поклонников, какую вкусную бабушкину еду они помнят. "Какое самое вкусное блюдо от бабушки вы помните с детства?" – спросила певица.

Подписчики Билык сразу же присоединились к интересному диалогу. Фанаты делились любимыми блюдами, а также сделали немало комплиментов ее детскому фото.

  • "На фото все три женщины так похожи друг на друга!"
  • "Вы так хороши!"
  • "Невероятное фото!"

Ранее "Телеграф" писал, что Дима Коляденко представил кавер на хит Ирины Билык. Сеть в восторге от эксперимента.

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#Ирина Билык #Новости Ирина Билык #Архивное фото #Певица Ирина Билык