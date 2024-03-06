Ирина Билык поразила архивным семейным фото
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Артистка поинтересовалась у поклонников, какое вкусное бабушкино блюдо они помнят
Певица Ирина Билык, фамилия которой имеет интересное происхождение, порадовала поклонников архивным фото. Артистка вспомнила беззаботные детские годы.
На странице в Instagram знаменитость разместила черно-белую фотографию, на которой она еще совсем маленькая девочка. Рядом с Ириной была бабушка, которая держала внучку на руках, и мама Анна Яковлевна.
Ирина Билык уточнила, что на одной фотографии изображены три поколения ее семьи.
Артистка также поинтересовалась у поклонников, какую вкусную бабушкину еду они помнят. "Какое самое вкусное блюдо от бабушки вы помните с детства?" – спросила певица.
Подписчики Билык сразу же присоединились к интересному диалогу. Фанаты делились любимыми блюдами, а также сделали немало комплиментов ее детскому фото.
- "На фото все три женщины так похожи друг на друга!"
- "Вы так хороши!"
- "Невероятное фото!"
Ранее "Телеграф" писал, что Дима Коляденко представил кавер на хит Ирины Билык. Сеть в восторге от эксперимента.