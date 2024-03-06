Ирина Билык поразила архивным семейным фото

Артистка поинтересовалась у поклонников, какое вкусное бабушкино блюдо они помнят

Певица Ирина Билык, фамилия которой имеет интересное происхождение, порадовала поклонников архивным фото. Артистка вспомнила беззаботные детские годы.

На странице в Instagram знаменитость разместила черно-белую фотографию, на которой она еще совсем маленькая девочка. Рядом с Ириной была бабушка, которая держала внучку на руках, и мама Анна Яковлевна.

Ирина Билык уточнила, что на одной фотографии изображены три поколения ее семьи.

Три поколения на фото

Артистка также поинтересовалась у поклонников, какую вкусную бабушкину еду они помнят. "Какое самое вкусное блюдо от бабушки вы помните с детства?" – спросила певица.

Подписчики Билык сразу же присоединились к интересному диалогу. Фанаты делились любимыми блюдами, а также сделали немало комплиментов ее детскому фото.

"На фото все три женщины так похожи друг на друга!"

"Вы так хороши!"

"Невероятное фото!"

Ранее "Телеграф" писал, что Дима Коляденко представил кавер на хит Ирины Билык. Сеть в восторге от эксперимента.