Владимир Торсуев поддержалвторжение в Украину

Вслед за звездой-гастарбайтером Таисией Повалий, которая обжилась в России, бред разных оттенков начал выдавать российский актер Владимир Торсуев. Он поддерживает путинский режим, а недавно заявил, что его жена Лилия Гурская может попасть за решетку в Украине на пять лет.

В интервью российским пропагандистам Торсуев рассказал, что его супруга, которая является гражданкой Украины, к большому счастью, получила паспорт РФ. Он также выразил сожаление, что СБУ назвала его "террористом".

Актер уточнил, что Гурской заочно дали пять лет тюрьмы из-за того, что она жена террориста.

Добавим, что Владимир Торсуев с 2014 года вместе со своим братом-близнецом Юрием Торсуевым ездит на оккупированные россиянами территории Украины. Во время одной из поездок актер рассказывал, что чуть не попал в плен, потому что, по его словам, местные сдали.

57-летний Владимир Торсуев

В 2018 году братья Торсуевы были внесены в базу "Миротворец" за сознательное нарушение границы Украины и участие в пропагандистских мероприятиях антиукраинского характера. Актер также поддержал вторжение в Украину и кровопролитие, которое несут дикари из страны-агрессорки.

Ранее Телеграф писал, что украинский продюсер Олег Боднарчук предположил, что только после смерти Путина Повалий смогут привлечь к ответственности перед родиной. А бывший коллега по сцене Павел Зибров возмущен тем, что у предательницы все еще остается звание Народной артистки Украины.