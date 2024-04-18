В роскошном синем платье: 57-летняя Сальма Хайек поразила неувядающей красотой (фото)

Актриса поразила красотой и стильным образом

57-летняя американская актриса Сальма Хайек, на днях отдыхавшая с семьей на яхте, появилась на публике в Венеции в роскошном образе. Сальма Хайек была звездой фотосессии во время 60-й биеннале Art 2024 в Венеции.

Актриса поразила неувядающей красотой и стильным луком: она была в роскошном длинном платье синего цвета, которое открывало плечи и переливалось на солнце. Дополняли образ босоножки чёрного цвета на высокой платформе.

Очаровательная Сальма. Фото Getty Images

Сальма имела минимум украшений, легкий макияж, а темные волосы красивыми волнами спадали на плечи. Женщина была в отличном настроении и кокетничала с публикой.

Сальма Хайек охотно позировала. Фото Getty Images

Знаменитость сопровождал ее муж — французский бизнесмен Франсуа-Анри Пино, он крепко держал жену, которая была в центре внимания, за руку. Франсуа также выбрал стильный образ – классический черный костюм. Супруги выглядели гармонично и счастливо.

Ранее "Телеграф" писал, что Сальма Хайек поразила зрелищными фотографиями из Помпеев. Хайек рассказала, что чувствует особую связь с процветавшим в далеком прошлом миром.